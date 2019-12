Familienfreundliche Angebote am Niederrhein : Wettbewerb: Bilder malen zum Weihnachtsmärchen

Straelen In Straelen gibt es keine Vorweihnachtszeit ohne das Weihnachtsmärchen. Das gehört für viele Familien schon fest zum Programm in der Adventszeit.

Der Kulturring Straelen präsentiert sein 35. großes Weihnachtsmärchen „Der fliegende Holländer“, das am 15. Dezember Premiere in der Bofrost-Halle feiern wird. Die Zuschauer dürfen sich auf eine spannende Umsetzung freuen mit vielen motivierten Akteuren in der Bofrost-Halle. Das Märchenspiel ist frei nach der berühmten Sage aus dem 17. Jahrhundert. Mit über 7500 Karten sind schon jetzt nahezu alle Vorstellungen ausverkauft. Zuschauen ist aber noch nicht alles. Die „Volksbank an der Niers“ und die Firma „Keuck Druck“ rufen nun zur regen Teilnahme am elften Malwettbewerb in Verbindung mit dem Weihnachtsmärchen auf.