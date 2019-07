Issumer auf Tour : Zu Besuch bei der Firma Berding

Der Heimat- und Verkehrsverein Issum stattete dem Unternehmen Berding einen Besuch ab. Foto: Verein/Jakob Koch

Issum Zu einer Betriebsbesichtigung bei der Firma Berding Beton in Issum hatte der Heimat- und Verkehrsverein Issum seine Mitglieder eingeladen. Der Geschäftsführer hatte sich die Zeit genommen, den Anwesenden einen umfassenden Überblick über die Firma, die an 62 Standorten in Deutschland tätig ist, zu geben.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken