Marienkindergarten : Wunderschönes Kürbisfest in Aldekerk gefeiert

Wunderschönes Kürbisfest in Aldekerk gefeiert

So schön sind die Ergebnisse des Kürbisschnitzwettbewerbs. Foto: Marienkindergarten

Aldekerk Bei schönem Herbstwetter feierten rund 250 Kinder, Eltern, Großeltern und viele Freunde und Verwandte ein wunderschönes Kürbisfest im Marienkindergarten Aldekerk, das vom Förderverein Marga in Zusammenarbeit mit dem Marienkindergarten organisiert wurde.

„Über 50 Kürbisse wurden eingereicht! Wir konnten wunderschöne und vielfältige Kunstwerke ausstellen. Die Kinderaugen leuchteten.“, so Stefanie Basten, Vorsitzende des Fördervereins. „Ein herzliches Dankeschön geht an unsere Sponsoren, die zum Gelingen des Festes beigetragen haben: Bauernhof van Cleef, Edeka Kox, Zipfelmütze, Kleine Eiszeit, Jacobs-Börse, Haus Thoeren, dm-Markt, Verein Große für Kleine , der Volksbank an der Niers und natürlich den Eltern der Kindergartenkinder. Vielen Dank!“