Wirtschaftsförderung Straelen beim Firmenbesuch : Eusen Landtechnik will wachsen

Straelen „Kundenservice ist für unseren Betrieb das A und O“, erklärte Firmenchef Enrico Eusen von Eusen Landtechnik bei einem Betriebsbesuch der Gesellschafterversammlung der Straelener Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH (WFG).

Vor zwölf Jahren wagte Eusen den Sprung in die Selbstständigkeit. Er startete mit seiner Firma in einer kleinen Halle im Außenbereich von Straelen. Mittlerweile ist der moderne Servicebetrieb auf 15 Mitarbeiter angewachsen. Als regional verwurzeltes Unternehmen bildet Landtechnik Eusen seit Jahren zudem Nachwuchskräfte zu Land- und Baumaschinenmechatronikern aus. Beeindruckt zeigten sich die Besucher auch von der Größe und Technik der Maschinen und Traktoren. Da die Anforderungen in diesem Bereich stetig steigen, steht Weiterbildung für Eusen an vorderster Stelle.