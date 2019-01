Engel&Völker und Intersport Dorenkamp: Winterfest in den Karneval: Neue Jacken für Veerter Narren

Winterfest in den Karneval: Neue Jacken für Veerter Narren

Veert Passend zum Beginn der Karnevalssession sorgt Engel&Völkers im Jahr seines 15-jährigen Bestehens am Niederrhein, in Zusammenarbeit mit Intersport Dorenkamp, für wärmende Jacken beim Veerter Karnevalsverein VVK.

Engel & Völkers hat sich am Niederrhein während der vergangenen Jahre zu einem der führenden Anbieter von attraktiven Immobilien, Wohnungen, Häusern sowie Villen in bevorzugten Wohnlagen etabliert. Geschäftsführer Günter Mehnert betont: „Wir engagieren uns gerne für Vereine und das damit verbundene Ehrenamt, wie in diesem Fall beim VVK Veert, der mit großem Engagement alljährlich tolle Veranstaltungen rund um den Karneval für die Bevölkerung organisiert.“