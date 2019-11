Kulturelle Angebote in der Umgebung : Vorlesetag für Kinder mit vielen spannenden Geschichten

Aldekerk Die Bücherei Aldekerk beteiligte sich zum fünften Mal am „Bundesweiten Vorlesetag“. Dies ist eine Initiative der Stiftung Lesen, der Zeit und der Deutschen Bahn zur Leseförderung. Sie setzt ein Zeichen für die Bedeutung des Vorlesens und soll Kinder und Erwachsene für Geschichten begeistert.

Wie jedes Jahr wurde der Kinderbuchbereich in eine gemütliche Kuschelecke mit Platz für Kinder und Vorleser umgewandelt. Um 16 Uhr warteten 20 Vorschulkinder gespannt, welche Geschichten die beiden Vorleserinnen mitgebracht hatten. Gertrude van Haag aus dem Marienkindergarten startete mit einem echten Klassiker und las das erste Kapitel aus „Die kleine Hexe“ von Otfried Preußler vor. Angelika Cuypers aus dem Spatzennest hatte ein Bilderbuch mitgebracht: „Ein Apfel für alle“ von Feridun Oral erzählt in schönen Bildern die Geschichte, wie Hase, Maus, Fuchs und Bär es gemeinsam schaffen, einen scheinbar unerreichbaren Apfel zu ernten. Zur Belohnung fürs tolle Zuhören bekamen die Kinder jeder einen Apfel. Richtig kuschelig wurde es ab 16.45 Uhr, denn aus dem ersten und zweiten Schuljahr waren sechs Kinder da, die von Frau Frost aus der Aldekerker Grundschule mit der schön bebilderten Wichtelgeschichte „Wo der Weihnachtsmann wohnt“ auf die Adventszeit eingestimmt wurden. Zum Abschluss des Nachmittags wurde es dann noch mal richtig lustig, als Frau Kortenbusch aus der Grundschule den fünf Dritt- und Viertklässlern eine Geschichte von „Michel aus Lönneberga“ von Astrid Lindgren vorlas. Nach den Lesungen war noch Zeit, in den Buchbeständen zu stöbern und „Lesefutter“ für Zuhause mitzunehmen. Alles in allem hatten alle Teilnehmer, sowohl Kinder als auch Erwachsene, einen sehr vergnüglichen und kurzweiligen Nachmittag und freuen sich schon auf den Vorlesetag im nächsten Jahr. Das Team der Bücherei Aldekerk bedankt sich herzlich bei den Vorleserinnen aus Kindergärten und Grundschule.