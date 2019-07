Tourismus : Villa Doro – schöne Anlässe stilvoll begehen

Clemens Brüx, Vera Nabbefeld und Franz-Josef Hüls besuchten die Villa Doro in Sevelen. Foto: Gemeinde Issum

Sevelen Die Villa Doro in Sevelen wird regelmäßig vom Deutschen Tourismusverband mit fünf Sternen ausgezeichnet. Zusätzlich zu den drei liebevoll eingerichteten Wohnungen wird den Urlaubern eine separate Sauna geboten mit großzügigem Aufenthaltsraum sowie Kleinküche und Bad.

Nach Absprache veranstaltet die Gastgeberin Dorothee Faber auch gerne einen Brotbacktag in der offenen Brotbackstube mit Holzofen. Neben Brot mit hausgemachten Aufstrichen wird auch frisch hergestellter Flammkuchen gebacken. Nun wurde durch Umbau einer Scheune dem Ensemble ein weiteres Highlight hinzugefügt. Auf gut 150 Quadratmetern entstanden exklusive Räumlichkeiten für kleine Feierlichkeiten, Geburtstags- oder Hochzeitsfeiern, Seminare oder eben „nur“ für das gesellige Beisammensein. Der antike Stil sowie ein Kachelkamin sorgen für eine außergewöhnliche Atmosphäre. Issums Bürgermeister Clemens Brüx sowie Touristikerin Vera Nabbefeld und Wirtschaftsförderer Franz-Josef Hüls zeigten sich im Rahmen einer Stippvisite tief beeindruckt von diesem neuen Angebot. Somit trägt die Villa Doro nicht nur zur Attraktivierung des Ortes in touristischer Sicht bei, sondern auch in gesellschaftlicher Sicht bei der Schaffung von zusätzlichen Veranstaltungsräumlichkeiten. Weitere Informationen unter www.villadoro.de