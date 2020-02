VHS Gelderland : Hauptschulabschluss auf dem zweiten Bildungsweg

Geldern Wo die meisten sich zum Jahresende hin dem Weihnachtstrubel hingaben, büffelten an der Volkshochschule Gelderland wieder die Teilnehmer des Lehrgangs HSA 9 für ihre Prüfungen zum Erwerb des Hauptschulabschlusses.

Ein knappes Jahr besuchten sie jeden Tag den Abendlehrgang und verzichteten auf so manches Angenehme, um auf dem Zweiten Bildungsweg einen Schulabschluss nachzuholen. So mancher Teilnehmer hatte sich voller Zweifel angemeldet, ob die Anstrengung zu schaffen sei, zumal der eine oder andere die Vorstellung von Schulbesuch mit früherem Scheitern verband. Für viele bedeutete der Lehrgang außerdem große gleichzeitige Herausforderungen im beruflichen oder privaten Bereich. Aber an der VHS hieß es nicht an die Misserfolge der Vergangenheit oder die Probleme der Gegenwart zu denken, sondern nach vorn zu schauen auf die Perspektiven, die sich mit einem Schulabschluss eröffnen. Die meisten Teilnehmer begriffen denn auch das Angebot als Chance und legten sich mächtig ins Zeug.