Spende für mehr Umweltbewusstsein : Es blüht so bunt in Issums Kindergärten

Es blüht so bunt in Issums Kindergärten

Issum Von der Gemeinde Issum gab es Blumensamen für die Kindergärten. Das Unternehmen Innogy unterstützt das insektenfreundliche Projekt gemeinsam mit Kommunen am Niederrhein. Ziel ist, dem Bienensterben entgegenzuwirken.

Auch in diesem Jahr soll die Region wieder bienenfreundlich blühen. Deshalb unterstützt das Unternehmen Innogy Kommunen am Niederrhein mit rund 6000 kostenlosen Tütchen voller Blumensamen im Rahmen ihrer Initiative „Blühende Wiesen“. Ziel ist es, möglichst viele bienenfreundliche Blumen auszusäen, um dem Bienensterben entgegenzuwirken. Dafür verteilt auch die Gemeinde Issum 500 Stück dieser Innogy-Blumensamentütchen an die Kindergärten.