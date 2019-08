Kerken : Motorradfahrer der Tilltour spenden für guten Zweck

Die Motorradfahrer starteten für ihre Charity-Aktion mit ihrer Tour ab Schloss Moyland. Foto: privat/Günther Zaluskowski

Kerken Zum 17. Mal ging in diesem Jahr die Charity Motorradtour, genannt Tilltour, auf die Strecke. Wie in jedem Jahr war der Start traditionell am Schloss Moyland. Die Motorradfahrer dürfen mit ihren Maschinen in das Kutschenrondell einfahren.

Es wurde gefrühstückt und gefachsimpelt. Nach der offiziellen Begrüßung durch das Orga Team und Bürgermeister Peter Driessen startete die erste von neun Gruppen auf die erste von insgesamt drei Etappen. Es hatten sich 103 Motorräder mit insgesamt 113 Personen angemeldet. Jede Gruppe wurde von zwei Guides geführt. Die Etappen waren zwischen 65 und 90 Kilometer lang und führten zu einem großen Teil durch Holland. Die Zwischenstopps waren gut ausgesucht, und so lernten die Teilnehmer ein neues Stück des Nachbarlandes kennen. Der Abschluss der Tour war in Till im Landtgasthof Westrich, wo schon der Grill angefeuert war. Der Tag klang gemütlich aus, und gegen 18 Uhr machten sich die restlichen Teilnehmer auf den Heimweg.