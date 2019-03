Übung: Übung für einwandfreie Stromversorgung

Geldern (RP) Das THW Geldern hat an einer vom Verteilnetzbetreiber Westnetz geleiteten Übungsmaßnahme teilgenommen, bei der die unterbrechungsfreie Trennung einer Trafostation vom Stromnetz geprobt wurde. Bei solch einem Vorgang wird mithilfe einer Netzersatzanlage eine parallele Netzeinspeisung erzeugt, bei der die Anlage zunächst parallel ins Netz eingespeist wird und dank einer Synchronisierung die Stromlast übernimmt.

Hierdurch kann anschließend die Trafostation abgeschaltet und vom Netz genommen werden. Sobald der Trafo wieder in Betrieb genommen werden kann, wird zurück synchronisiert und die Last von der Netz­ersatzanlage wieder an den Trafo übergeben. Dieser Vorgang ist erforderlich, wenn Änderungen an Trafostationen vorgenommen werden müssen, ohne einen Stromausfall riskieren zu wollen.