Geldern : Thomas Kleinmanns wird Brudermeister der St.-Paulus-Schützen in Poelyck

Geldern Poelyck Die St.-Paulus-Bruderschaft Poelyck hat einen neuen Vorsitzenden. Nach 14-jähriger Tätigkeit legte Hans Kilders sein Amt als Brudermeister nieder. Sein Nachfolger wurde durch einstimmige Wahl der vielen Paulusbrüder bei der Generalversammlung Thomas Kleinmanns. Er dankte seinem Vorgänger und schlug vor, Hans Kilders zum Ehrenpräsidenten zu ernennen, was die Anwesenden ebenfalls einstimmig beschlossen. Außerdem gab es fünf Neuaufnahmen zu verzeichnen. Zu Beginn der Generalversammlung hatten die Mitglieder das Maibaumrichten an der Brigittenkapelle zu Holthuysen zelebriert, und am Grill, angerichtet vom Vereinswirt Oliver Preuß mit seinem Team, konnten sich alle stärken.

Bei der Versammlung ging es auch um das 40-jährige Bestehen des "Freistaat Poelyck". Es findet statt am 16. Juni. Geplant ist ein Boßelturnier ab 15 Uhr, die befreundeten Vereine sollen dazu eine Einladung erhalten. Abends gegen 19 Uhr beginnt das Sommerfest auf dem Zeltplatz in der Nähe der Kapelle.

(RP)