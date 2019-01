Besuch im Rathaus: Sternsinger zu Gast beim Straelener Bürgermeister

Straelen Über fröhlichen Besuch im Straelener Rathaus freute sich Bürgermeister Hans-Josef Linßen. Die Sternsinger waren wieder unterwegs und haben den traditionellen Segen „20*C+M+B+19“ an das Rathaus geschrieben.

In den Tagen um den 6. Januar ziehen viele Jungen und Mädchen, die als Heilige drei Könige verkleidet sind, von Tür zu Tür und bringen mit dem geweihten Kreidezeichen den Segen „Christus segne dieses Haus“ zu den Bürgern in Straelen, Broekhuysen und Auwel-Holt. Sie singen, sagen Gedichte auf und sammeln Spenden für bedürftige oder notleidende Kinder in der ganzen Welt. „Ihr setzt Euch für andere ein und helft Kindern, die in Not sind. Das ist nicht selbstverständlich und verdient höchste Anerkennung“, bedankte sich Linßen bei den Kindern und den Begleitern für ihren Einsatz. In diesem Jahr steht beispielhaft das Engagement für Projekte in Peru unter dem Motto „Segen bringen, Segen sein. Wir gehören zusammen – in Peru und weltweit!“ im Vordergrund. Das Dreikönigssingen ist die größte Solidaritätsaktion von Kindern für Kinder weltweit. Seit Beginn 1959 haben die Sternsinger eine Milliarde Euro für Kinder in Not gesammelt.