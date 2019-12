Schulleben am Niederrhein : Sporthelfer sorgen für Schwung im Schulalltag

Aldekerk Im November 2019 erwarben sieben Siebtklässler der Robert-Jungk-Gesamtschule in einem dreitägigen Kompaktlehrgang der Sportjugend Krefeld im Sport- und Erlebnisdorf Hinsbeck die Voraussetzungen zur Zertifizierung zum Sporthelfer.

Die Lehrgangsleitung, dazu gehört unter anderem Sebastian Senzek, Sportlehrer der Schule, forderte von den Teilnehmern neben theoretischen Grundlagen zur ersten Hilfe, rechtlichen Grundlagen und der Planung von Sport- und Spielangeboten auch die Umsetzung in der Praxis. Die Kinder mussten eigene Sportspiele in Gruppen erfinden und anleiten, das Sprechen und Präsentieren vor der Gruppe einüben, Trendsportarten (Kin-Ball, Bounce-Ball) kritisch hinterfragen und selbst ausprobieren und die Phasen einer Sporteinheit (Erwärmung, Sicherheitshinweise, Auf- und Abbau, Durchführung von Übungen) mit den anderen Teilnehmern durchführen. Nun fehlt nur noch die Hospitation in einem Sportverein. Dann dürfen sich Dominik Egeman, Tom Maritzen, Mia Konrad, Marie Kratzke, Tom Jegust, Silas Peters und Jael Hyskens „Sporthelfer“ nennen und ihren Dienst an ihrer Schule antreten. Die Schule ist sehr angetan vom Engagement ihrer Schüler, und die Mitschüler freuen sich über zusätzliche Pausenangebote. Sporthelfer sind speziell ausgebildete Schüler an Schulen, die Bewegungs-, Spiel- und Sportangebote für Mitschüler durchführen. Neben dem Einsatz im Pausensport und der Mitarbeit bei Schulsportfesten und Wettkämpfen können sie sportorientierte Projekte, Schulfahrten und Exkursionen begleiten. Aber auch in Sportvereinen können Sporthelfer tätig werden, wo die abgeschlossene Ausbildung als ein erster Baustein im Qualifizierungssystem des organisierten Sports anerkannt wird.