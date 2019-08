Wohltätigkeit : Ein Projektor gegen das Allein-Sein

Straelen Dank einer Spende des Vereins „L(i)ebenswertes Straelen“ konnte das Marien-Haus einen Projektor anschaffen, der auch bettlägerigen Bewohnern und Wachkomapatienten das Gefühl vermittelt, nicht alleine zu sein.

„Wir möchten bettlägerigen Bewohnern Beschäftigung und Zuneigung zukommen lassen“, erklärt Truus Borghs, Alltagsbegleiterin im Marien-Haus. Sie befasst sich unter anderem mit Entspannungstechniken, Snoezelen und Beschäftigungsmöglichkeiten für Schwerstkranke und Wachkomapatienten. Mit dieser Spende des Vereins aus den Erlösen des Second-Hand-Shops „Tragbar“ in Höhe von 1000 Euro konnte ein Optikinetics-Projektor mit vier verschiedenen Drehscheiben angeschafft werden. Die bunten Bilder an der Wand setzen optische Anreize für Bewohner, die das Bett nicht verlassen können und fördern somit die Kommunikation und gezielte Sinnesstimulation. Die Motive von Meerestieren, Himmel, Wolken und Wald wirken beruhigend auf die Senioren. Zugleich gibt es immer etwas Neues zu entdecken. „Die ehrenamtlichen Mitarbeitenden des Second-Hand-Shops spenden ihre Erlöse an soziale Einrichtungen und Projekte, die wichtig für das Leben in Straelen sind“, sagte Doris Bonnes-Valkyser, die gemeinsam mit Ursel Kehrbusch, Anne Boos und Hildegard Aengenendt die Spende an das Caritas-Seniorenhaus überreichte. Truus Borghs bedankte sich bei den Damen, die sich mit dem Marien-Haus besonders verbunden fühlen. Denn viele von ihnen wurden hier – im alten Krankenhaus – geboren.