Spende an Schule in Wachtendonk : Ozobots für mehr Spaß beim Lernen

Bei der Übergabe der Ozobots freuten sich die Schüler ebenso wie die Erwachsenen. Foto: Gerhard Seybert, Medien & Presse/Gerhard Seybert, Medien & Presse Service

WACHTENDONK An der Michael- Grundschule Wachtendonk haben ein gutes Dutzend Ozobots Einzug gehalten. Der Ozobot ist ein kleiner Roboter mit eingebautem Akku und fünf Farb-Sensoren auf der Unterseite.Er lässt sich ganz ohne Computer über Abfolgen von Farben sowohl auf Papier als auch auf einem Bildschirm programmieren – und schafft so einen spielerischen Einstieg in die MINT-Fächer.

