Berufskolleg Geldern : Spende ans Wettener Hospiz

Alexander Welter, Birgitt Brünken, Jens Priewe, Nadine Weymanns, Mathias Hufer, Andreas Boland und Petra Wiese (v. l.) bei der Übergabe. Foto: Berufskolleg Geldern

Geldern Nach dem Motto „Life is better in running shoes“ hat das Berufskolleg Geldern in diesem Jahr zum achten Mal einen Sponsorenlauf durchgeführt. Die Strecke führte die rund 400 Schüler rund um den Holländer See, und jeder gelaufene Kilometer wurde von Eltern, Verwandten, Nachbarn und Freunden gesponsert.

