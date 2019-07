Unterstützung für Aktion in Sevelen : Viele Spiele für den Sevelener Ferienspaß

Die Kinder vom Ferienspaß in Sevelen freuen sich über die neue Spiele-Sammlung. Foto: Sparkasse

Sevelen Auch in diesem Jahr wurde der Ferienspaß Sevelen wieder durch die Sparkasse Krefeld unterstützt. Der Ferienspaß in Sevelen hat schon Tradition und ist sehr beliebt bei den Familien. Er sorgt für Kurzweil in den Sommerferien und bereitet allen viel Freude.

