Turnverein 1909 Sevelen: Senioren gehen mit Rancherfrau Hilke auf Safari-Tour

Sevelen Die Senioren des Turnvereins 1909 Sevelen waren zu Besuch in der exotischen Tierwelt. Bei schönen Wetter trafen sie sich am Kirchplatz in Sevelen. Schnell war der Bus gefüllt, und ohne Stau ging es direkt bis nach Beekse Bergen.

Der Reiseleiter Bodo Polixa verteilte nach der Begrüßung Pläne vom Zoo und erläuterte die Örtlichkeiten, so dass sich jeder gleich bei der Ankunft ein wenig zurechtfinden konnte. Bevor man in den Zoo ging. versammelten sich alle zu einem Gruppenfoto am großen Elefanten. Dann ging es mit einem Safari-Bus durch den Park zum anderem Ende. Die Rancherfrau Hilke erklärte den Teilnehmern alle Tiere, man hatte geradezu das Gefühl, sie kenne jedes persönlich. So hatte sie zur Erklärung auch einiges Anschauungsmaterial von den Tieren dabei. Dazu gehörten nicht nur Hörner oder Geweihe, sondern sogar ein echter Büffelköttel, der durch die Reihen ging. Kurzweilig war die Fahrt bis zum anderen Ende des Zoos. Dort hatten dann alle Gelegenheit, zwei Stunden selbst zu Fuß das Gehege zu erkunden. Dann ging es weiter mit dem Bus zum Anfang des Parks. Sehr schön war es, dass viele Tiere ohne Scheu bis an den Bus kamen. „Es war schon beeindruckend, wenn die große Giraffe mit ihrer riesigen Zunge an die Fensterscheibe leckte und man den Eindruck hatte: Gleich wird dein Gesicht abgeleckt“, berichten die Ausflügler. Am Ende hatten dann alle noch Gelegenheit, den Zoo zu Fuß zu erkunden oder sich bei einer Tasse Kaffee zu erfrischen.