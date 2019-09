Kinderkarussell Römgens : Seit 60 Jahren auf der Straelener Kirmes

Straelen Die Herbstkirmes in Straelen hat Tradition und ist sehr beliebt bei den Straelenern. Bereits seit 60 Jahren ist das Kinderkarussell des Familienunternehmens Römgens ein fester Bestandteil dieser Tradition und nicht mehr wegzudenken.

Ebenfalls seit 60 Jahren sitzt Lieselotte Römgens an der Kasse des Kinderkarussells. Sie hatte als junge Frau in die Schaustellerfamilie eingeheiratet und erfüllt diese Aufgabe seitdem mit viel Herzblut und Spaß an der Arbeit.