Kerkener Schulleben : Laura Semir und Lenn Benthin gewinnen Vorlesewettbewerb

Glückliche Sieger gab es in Kerken beim Vorlesewettbewerb an der Robert-Jungk-Gesamtschule. Foto: Schule. Foto: Schule

Aldekerk Auch dieses Jahr machten die Sechstklässler der Robert-Jungk-Gesamtschule wieder beim Vorlesewettbewerb des Deutschen Buchhandels mit. Der Wettbewerb steht unter der Schirmherrschaft des Bundespräsidenten und zählt zu den größten und traditionsreichsten Schülerwettbewerben Deutschlands.

Zunächst galt es in den einzelnen Klassen sich gegen harte Konkurrenz durchzusetzen, um als Klassensieger hervorzugehen. Die Klassensieger traten um den Schulsieg gegeneinander an: Am Standort Krefeld-Hüls lasen Laura Semir (6A), Nils Weikopf (6B), Leonie Vogel (6C) und Karina Quast (6D) um die Wette und am Standort Kerken-Aldekerk Elina Rißmann (6E), Lenn Benthin (6F) und Franka Müller (6G). Zunächst durften die Kinder aus ihrem Lieblingsbuch lesen. Anschließend mussten sie durch flüssiges Lesen und lebendige Interpretation eines fremden Textes überzeugen. Alle Kinder des standortbezogenen Jahrgangs lauschen aufmerksam den spannenden Geschichten ihrer Mitschüler. Als Schulsieger gingen für den Standort Krefeld-Hüls Laura Semir hervor und für den Standort Kerken-Aldekerk Lenn Benthin. Sie werden die Schule beim Stadt- beziehungsweise Kreisentscheid vertreten.