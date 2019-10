Lise-Meitner- und Friedrich-Spee-Gymnasium : Schüler gestalten im Olympiastützpunkt in Winterberg globale Politik

Geldern Im sozialwissenschaftlichen Unterricht konnten Schüler der Oberstufe des Lise-Meitner- und des Friedrich-Spee-Gymnasiums aktuelle politische Probleme im Planspiel Politik und Internationale Sicherheit (POL&IS) simulieren.

Einen unermüdlichen Kampf führten Svea Beerden, Anamaria Adam, Janna Peters und Francis Schmitz gegen die Abholzung des Regenwaldes und die Diskriminierung von Frauen in Indien und Arabien. Die Weltbank als „Haus des Geldes“ begleitete jeden politischen und wirtschaftlichen Umbau, indem sie Kredite vergab. So hatten dessen Vertreter Shoaib Ayobi und Marvin Bruckmann maßgeblichen Anteil an der umweltfreundlichen Wirtschaftsentwicklung der Regionen. Immer auf dem Sprung waren die Reporter der Weltpresse Max Flaskühler und Elisabeth Skadow . Sie berichteten über alle relevanten Ereignisse.

Am Ende der Simulation stehen ungelöste Probleme, aber auch Erfolge. Die atomare Abrüstung war beinahe abgeschlossen. Die grüne Lunge des Planeten, der Amazonas-Regenwald, wurde gerettet. Die Müllmengen konnten in beinahe allen Ländern verringert werden. In Indien und Arabien wurden die Rechte von Frauen gestärkt. In Afghanistan konnte der Terror, durch den Sieg über den IS, beendet werden. Die gewonnenen Erkenntnisse um globale politische Strukturen und Prozesse werden zukünftig eine große Rolle im Unterricht der Leistungs- und Grundkurse spielen.