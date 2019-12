Sankt-Martinus-Stiftung : Direkte Hilfe für die Aktiven vor Ort

In Nieukerk kamen die Förderer und Geförderten der Sankt-Martinus-Stiftung zusammen und tauschten sich über die vielfältigen Projekte aus. Foto: Caritas Geldern-Kevelaer

Nieukerk Verschiedene Initiativen wurden dank der Sankt-Martinus-Stiftung unterstützt. Beim Stiftertreffen in Nieukerk kamen Förderer und Geförderte zusammen, um sich auszutauschen.

Das soziale Miteinander in der Region zu stärken, bürgerschaftliches Engagement zu fördern und Begegnung zu ermöglichen, das sind die Förderziele der Sankt-Martinus-Stiftung. Auch im kommenden Jahr unterstützt die Stiftung wieder zwölf Projekte aus dem Südkreis Kleve mit über 7000 Euro. Das erklärte Jakob Janßen, stellvertretender Vorsitzender des Kuratoriums der Sankt-Martinus-Stiftung. Besonderer Schwerpunkt in diesem Jahr ist die Förderung von Bürgerinitiativen aus der Region. Einige dieser Projekte stellten sich nun beim Stiftertreffen im Pfarrheim St. Dionysius in Nieukerk der Öffentlichkeit vor.