Zu Besuch in Issum : Waffeln backen für den guten Zweck

Issum Jetzt schon zum achten Mal hat der Rotary-Club Geldern am zweiten Adventswochenende Waffeln auf dem Issumer Weihnachtsmarkt gebacken. Erstmals wurde auch selbstgemachter Jagertee angeboten. Trotz des widrigen Wetters waren die Rotarier zufrieden.

Das allenthalben ausgesprochene Lob „Ihr engagiert euch immer wieder für einen sozialen Zweck“ erfreute. Das finanzielle Ergebnis lässt sich sehen. 1440 Euro wurden an den beiden Tagen eingenommen. Der Bruttoerlös wird in diesem Jahr in voller Höhe an das Kinderpalliativteam „Sternenboot“ gehen. Alle Kosten sind von den teilnehmenden Rotariern beziehungsweise vom Rotary-Club übernommen worden.