Geldern : Regenbogen Open Air hat erfolgreiche Premiere gefeiert

Schön beleuchtet war das Partygelände am Rochusweg. Der Erfolg ermutigt die KLJB dazu, das Regenbogen Open Air zu einer festen Veranstaltung zu machen. Foto: KLJB

Geldern WANKUM Die Premiere des Regenbogen Open Airs der Landjugend Wankum war ein voller Erfolg. Bei trockenem Wetter und angenehmen Temperaturen waren viele Gäste da. Es wurde bunt gemischt mit Jung und Alt bis spät in die Nacht gefeiert. Auf der Tanzfläche heizten die DJs Niklas und Dominik ein und ließen die Tanzfläche beben. Am Getränkepavillon und im hinteren Bereich konnte man sich entspannt unterhalten, so dass für jeden etwas dabei war. Auch die Longdrink-Bar wurde vor allem von den jüngeren Gästen gut angenommen und war stets gut besucht.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Auf Grund der positiven Rückmeldungen von den Gästen und auch seitens der Mitglieder will die KLJB das Regenbogen Open Air nun jedes Jahr veranstalten und als festen Termin im Kalender verankern. So eine Veranstaltung als Verein mit Jugendlichen auszurichten, sei ohne die Unterstützung der Gemeinde, anderer Vereine und zahlreicher mit Wankum verbundenen Unternehmen nicht möglich. Dafür sagt die KLJB "Danke".

(RP)