Realschule An der Fleuth Geldern : Alte Overhead-Projektoren gehen nach Rumänien

Torben Sowinski, Sigrid Marczona und Heide Crnjak sowie Felix van Huet mit den alten Overhead-Projektoren. Foto: Terhorst Foto: Stadt Geldern/ath

GELDERN Alte Overhead-Projektoren der Realschule An der Fleuth kommen jetzt Schülern und Studenten in Rumänien zugute. Die Realschule An der Fleuth ist bekanntlich ins Schulgebäude am Westwall umgezogen – so lange, bis der Schulneubau An der Ley fertiggestellt ist. Einige Sachen des Realschul-Schulinventars konnten deshalb nicht mehr mit ins Westwall-Gebäude genommen werden.

