OGS-Kinder aus Kapellen und Veert im Freizeitpark

Spaß am bunten Ferien-Programm

Kapellen / Veert Sowohl die Mitarbeiter als auch die Kinder haben jede Freude an den unterschiedlichen Angeboten.

In diesem Jahr findet die Sommerferien-Betreuung der offenen Ganztagsschulen aus Kapellen und Veert in der Sankt-Martini-Grundschule in Veert statt. 55 Kinder erleben dabei ein dreiwöchiges, abwechslungsreiches Ferienprogramm, das vom Kooperationspartner, der Arbeiterwohlfahrt, finanziert wird.