Geldern : Neuer Glanz für den imposanten Vereins-und Zunftbaum in Issum

Bernhard Greitemeier vom Heimat- und Verkehrsverein freut sich über die Spende von Frank Janßen (Sparkasse). Foto: Sparkasse Krefeld

Geldern ISSUM Der imposante Vereins- und Zunftbaum auf dem Vogt-von-Belle-Platz in Issum wurde am 30. Oktober 2005 aufgestellt und im Jahre 2008 erweitert. Der Vereinsbaum ist witterungsbedingt ein wenig in die Jahre gekommen.

Ein neuer Anstrich wird fällig und die Schilder müssen aufgearbeitet werden. Die Sparkasse Krefeld unterstützt den Heimat- und Verkehrsverein Issum mit einer großzügigen Spende bei diesem Projekt. Aus dem PS-Zweckertrag hat die Sparkasse Krefeld immer wieder die Möglichkeit, Aktivitäten von Vereinen finanziell zu unterstützen. Bernhard Greitemeier vom Heimat- und Verkehrsverein freut sich über die Spendenzusage durch Frank Janßen, Filialleiter der Sparkasse Krefeld im Altbierdorf Issum.

