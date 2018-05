Geldern : Neue Tische für "Wirbelwind"-Kinder

Geldern WEEZE Die Kinder im Caritas-Kindergarten "Wirbelwind" in Weeze haben allen Grund zur Freude. Eine Spende der Volksbank an der Niers ermöglichte jetzt die Anschaffung neuer Tische speziell für Unter-Dreijährige-Kinder. Die Kindergartenleiterin Marion Cebulla freute sich ebenso über die Spende wie die Kinder: "Gerade für die kleinsten Kinder in unserer Einrichtung brauchen wir auch entsprechend kleine Möbel.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Damit sind wir nun noch besser ausgestattet, um auch zweijährige Kinder optimal zu betreuen." An den niedrigen Tischen ist für die Kinder alles besser zu erreichen. Sie können an dem einen Tisch intensiver basteln, kneten und spielen. Der andere Tisch wird als Frühstückstisch eingesetzt, hier können die Kinder bequemer sitzen und ihr Frühstück in Ruhe genießen. Die passenden kleinen Stühle hatte der Kindergarten zuvor von einer ausgelaufenen Spielgruppe erhalten.

Dank des Engagements der Volksbank war es sogar möglich, neben den neuen Tischen auch noch ein Dreirad für die größeren Kinder anzuschaffen. So steht den Kindern ein weiteres Bewegungsangebot auf dem Außengelände zur Verfügung. Arndt Feegers, Geschäftsstellenleiter der Volksbank in Weeze, besuchte nun den Kindergarten, um sich die neu gestaltete U-3-Gruppe anzusehen.

(RP)