Stadtlinie 9 in Geldern : Fotoshooting für den Fahrplan des Gelderschen

Stadtlinie 9 in Geldern

Seit einigen Wochen dreht der neue Geldersche-Bus bereits seine Runden durch Geldern. Da noch neue Fotos für die Neuauflage des Fahrplans gemacht werden mussten, stand jetzt noch ein kleines Fotoshooting am Markt auf dem Programm. Mit dabei waren unter anderem Kinder der Kita Poststraße. Die Stadt Geldern bedankt sich an dieser Stelle noch einmal ganz herzlichen bei den kleinen Foto-Models, so Pressesprecher Adrian Terhorst.