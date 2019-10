Kirchenchor St. Peter und Paul : Straelener Sänger in Berlin unterwegs

Straelen 22 Sänger und Sängerinnen des Kirchenchores von St. Peter und Paul in Straelen unternahmen zusammen mit ihrer Chorleiterin Beate Dethmers-Janicke eine Fahrt nach Berlin. Gleich nach der Ankunft am Berliner Hauptbahnhof stand zur ersten Orientierung eine Stadtrundfahrt auf dem Programm.

Der nächste Tag stand dann mehr im Zeichen der Politik und Geschichte. Am Morgen gab eine Hausführung im Deutschen Bundestag interessante Einblicke in die Vergangenheit, die Architektur und die Arbeitsweise in diesem bedeutenden Gebäude. Am Nachmittag war Gelegenheit, das Denkmal für die ermordeten Juden Europas und die dazugehörige Ausstellung zum Holocaust zu besuchen oder sich im Tränenpalast in vergangene Zeiten zurückversetzen zu lassen, als dort noch am Grenzübergang Friedrichstraße Zoll- und Passkontrollen stattfanden. Aber auch für eine gemütliche Tasse Kaffee, etwa im Nobelhotel „Adlon“, einen erfrischenden Eisbecher in einem der zahlreichen Cafés „Unter den Linden“ oder eine Bootsfahrt auf der Spree war Zeit.