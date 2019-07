Bauhof Geldern : Mit dem E-Anhänger gegen den Müll

Geldern E-Mobilität kommt ab sofort für die Sauberkeit der Gelderner Innenstadt zum Einsatz. In einem Fahrradanhänger, der von einem eigenen Elektromotor angetrieben wird, transportieren die Mitarbeiter des Bauhofes ihr Arbeitsmaterial und den gesammelten Müll.

Eigens für die Stadtreinigung besetzte die Stadt zudem zwei neue Stellen, die nun das Team verstärken. Bauhofchef Robert Greef: „Der Elektromotor des Anhängers erleichtert nicht nur die Fahrt mit schwerer Last, er ermöglicht auch das Rangieren von Hand. Für das Fahrzeug, das bis zu 150 Kilogramm laden kann, zahlte die Stadt Geldern knapp 7800 Euro.“ Dafür, dass Stadtkämmerer Thomas Knorrek nicht so tief in die städtische Kasse greifen muss, sorgt das „Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle“. Wegen einer Richtlinie zur Förderung von innovativen Klimaschutzprodukten erhält Geldern einen Zuschuss in Höhe von gut 2300 Euro.