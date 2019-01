Unser Dorf hat Zukunft: Margret Voßeler-Deppe gratuliert dem Silberdorf Pont

DÜSSELDORF/SCHAEPHUYSEN/PONT Bei dem Landeswettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ wurden in diesem Jahr gleich zwei Dörfer aus dem Klever Südkreis ausgezeichnet und durch die NRW-Landwirtschaftsministerin Ursula Heinen-Esser (CDU) geehrt.

So wurde Schaephuysen mit der Goldmedaille und Pont mit der Silbermedaille prämiert.

Der Dorfwettbewerb bildet ein wichtiges Instrument in der Würdigung der dörflichen Entwicklung und stellt das bürgerschaftliche Engagement und die Eigenverantwortung der Dorfbewohner in den Vordergrund. Das Ziel des Wettbewerbs ist es, Anreize zu schaffen, die Zukunft der Dörfer verantwortlich und nachhaltig mitzugestalten und weiterzuentwickeln.

„Geehrt wird mit diesem Preis somit das vielfältige Engagement der Bürger, die sich für die Zukunft ihrer Dörfer einsetzen“, so die CDU-Landtagsabgeordnete Margret Voßeler-Deppe . „Sie sind es nämlich, die sich mit tollen Ideen für die Lebensqualität in unseren ländlichen Gemeinden einsetzen und dafür gebührt zuallererst den vielen ehrenamtlichen Bürgern unser Dank und unser Glückwunsch.“

Die im Rahmen des Wettbewerbs entwickelten Ideen in den prämierten Dörfern stehen so als Vorbild für gelingenden Einsatz und Entwicklungsperspektiven für weitere Orte in ganz Nordrhein-Westfalen.