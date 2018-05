Geldern: Löschgruppe zieht Bilanz: 75 Einsätze für die Veerter Feuerwehr

Geldern VEERT Von einer hohen Alarmierungsrate berichtete der Leiter der Löschgruppe Veert, Thorsten Backhausen, den zahlreichen Gästen während der Jahreshauptversammlung der Wehr im Veerter Feuerwehrhaus. Insgesamt 75 Rufe der Leitstelle galten den Veerter Feuerwehrleuten im vergangenen Geschäftsjahr. "Diese enorme Zahl ergibt sich aus 45 Anforderungen für unsere Löschgruppe und weiteren 30 Alarmierungen für den Einsatzleitwagen", klärte Thorsten Backhausen auf und kam damit auf eine Besonderheit zu sprechen.

Der Einsatzleitwagen, so Thorsten Backhausen weiter, werde immer dann gebraucht, wenn mindestens zwei Löschgruppen zum Einsatz kommen. Die Mannschaft dieses Fahrzeugs, das in Veert stationiert ist, koordiniere dann die Kommunikation zwischen den Einheiten und der Leitstelle in Kleve. Trotz hoher Belastung, so war dem Jahresbericht zu entnehmen, bliebe die Bereitschaft zur Fortbildung in der Veerter Mannschaft ungebrochen.