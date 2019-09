Info-Abend im Restaurant „Eyller See“ : Landratskandidat Peter Driessen zu Gast bei der BVK

Kerken Bedburg-Haus Bürgermeister bewirbt sich um das Amt.

Die Bürgervereinigung Kerken (BVK) lädt interessierte Bürgerinnen und Bürger zu Ihrem nächsten Bürgerstammtisch am 2. Oktober in das Restaurant „Eyller See“, Eyller Straße 245, um 19 Uhr ein. Neben den aktuellen Themen in Kerken, wie aktuelle Bauvorhaben, Integriertes Handlungskonzept, Schulumbau und weiteren möchte die Bürgervereinigung über die politische Zukunft im Kreis Kleve sprechen. Dazu hat die BVK den amtierenden Bürgermeister der Gemeinde Bedburg-Hau Peter Driessen eingeladen.