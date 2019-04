Landfrauen tagten : Neue Chefin bei den Landfrauen in Wankum

Wankum Die Jahreshauptversammlung der Landfrauen aus Wankum fand im Saal Draack-Beckers in Form eines außergewöhnlichen Varietéabends statt. 120 Landfrauen freuten sich auf ein vielversprechendes Programm.

Nach der Begrüßung durch die Vorsitzende Bärbel Buschhaus und dem Kassenbericht durch die Kassiererin Birgit Kohnen folgte ein sehr spannender Teil, denn es standen die Neuwahlen des kompletten Vorstandes an. Barbara Fronhoffs, die Vorsitzende des Bezirksverbands Geldern des Rheinischen Landfrauenverbands, führte die Wahlen durch. Nach 24 Jahren Landfrauenarbeit schieden Bärbel Buschhaus und Wilma Hackstein aus, nach acht Jahren Klara Derstappen und nach vier Jahren Simone Küsters. Die „Neuen“ waren schnell und einstimmig gewählt. So präsentiert sich nun der neue Vorstand der Landfrauen in Wankum mit der neuen 1. Vorsitzenden Ute Schrievers, der neuen 2. Vorsitzenden Beate Rips, Kassiererin Birgit Kohnen, Schriftführerin Nicole Heide sowie als Beisitzer Adele Böhm, Gertrud Nisters, Andrea Strucks, Tanja Strucken, Sarah Basten und Nina Hermsen. Neben einem leckeren Drei-Gänge-Menü wurde der Abend außerdem von der Krefelder Künstlergruppe Chapeau Bas mit einer Show der Extraklasse aus Zauberei, Akrobatik, Comedy, Tanz und einer faszinierenden Lichtershow abgerundet. Sowohl in der Lichtershow wie auch in Form eines Flashmobs der Landfrauen im Saal bedankte man sich auch noch einmal bei Bärbel Buschhaus und Wilma Hackstein, die für die Wankumer Landfrauen mit ihrer langjährigen und tatkräftigen Vorstandsarbeit Hervorragendes geleistet haben.