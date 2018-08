Kurs der Realschule auf Abschlussfahrt in Paris

Realschule an der Fleuth : Zum Schul-Ende drei Tage in Paris

Die jungen Leute in Paris - die Ausmaße der riesigen Großstadt waren beeindruckend. Foto: F. Feggeler

GELDERN Am Ende des Schuljahres ging es für einen Zehnte-Klasse-Kurs der Realschule An der Fleuth, Standort Fleuth, zur Abschlussfahrt nach Paris. Drei Tage lang wurde die französische Hauptstadt weitestgehend zu Fuß erkundet, wobei den Schülern die Ausmaße der Großstadt so richtig bewusst wurden.

