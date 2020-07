Aktion von Kulturring und Volksbank : Gewinnerbilder des Straelener Weihnachtsmärchens

Straelen Die Preisträger des Malwettbewerbs der Volksbank an der Niers zum Straelener Weihnachtsmärchen stehen fest. Die Juroren hatten die Qual der Wahl unter mehr als 500 Einsendungen.

Die Gewinner des elften Malwettbewerbs der Volksbank an der Niers zum Straelener Weihnachtsmärchen „Der fliegende Holländer“ sind ermittelt. Wegen der Pandemie war es diesmal allerdings nicht möglich, die Preisträger im Rahmen einer kleinen Feier in der Straelener Volksbank-Filiale zu ehren. Die Jury hatte es auch dieses Jahr wieder sehr schwer, aus den vielen schönen Werken der jungen Künstlerinnen und Künstler die Sieger zu bestimmen. Unterteilt in fünf Kategorien hatten die Juroren die Qual der Wahl unter mehr als 500 Einsendungen. Norbert Kamphuis, Leiter des Straelener Weihnachtmärchens und seit Juli auch neuer Geschäftsführer des Kulturrings Straelen, überreichte einige Preise persönlich vor Ort bei den jeweiligen Preisträgern; die restlichen Geldpreise wurden auf Wunsch der Schulleitungen auf die entsprechenden Konten der Kindergarten- beziehungsweise Klassenkassen überwiesen. Außerdem bekommen alle Sieger einen Gutschein für den Besuch des kommenden Märchen. „Die Schöne und das Biest“ feiert am 12. Dezember Premiere in der Bofrost-Halle. Die Gewinnerbilder sind auf der Internetseite www.weihnachtsmaerchen-straelen.de zu sehen. Außerdem werden sie in der neuen Geschäftsstelle des Kulturrings am Markt 11 in Straelen gezeigt.