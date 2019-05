Klassentreffen in Straelen : Blumenmädchen überrascht ehemalige Realschüler

Mit Blumenmädchen Carolin Canders ließen sich die Teilnehmer des Klassentreffens ablichten. Foto: Rosengarten

Straelen 16 ehemalige Schüler der B-Klasse der Realschule des Kreises Geldern trafen sich in Straelen anlässlich ihrer 50-jährigen Schulentlassung. Um 15 Uhr begann das Treffen – auch ihr ehemaliger Klassenlehrer Manfred Audi war gekommen – mit einem Gläschen Sekt und einem Fototermin an der Grünen Couch in Straelen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken