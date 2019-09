Gemeinde Wachtendonk : Kira Horstmann tritt Studium an

Wachtendonk Nach ihrer mit Auszeichnung abgeschlossenen Ausbildung zur Verwaltungsfachangestellten bei der Gemeinde Wachtendonk hat Kira Horstmann zum 1. September 2019 ein dreijähriges duales Studium zum Bachlelor of Laws aufgenommen.

Das duale Studium ist so angelegt, dass der rechtwissenschaftliche Teil an der Fachhochschule für Kommunale Verwaltung in Duisburg absolviert wird. Den praktischen Einblick in die Aufgaben einer Beamtin des gehobenen Dienstes erhält die Inspektoranwärterin bei der Gemeindeverwaltung Wachtendonk.