Kita Lummerland : Kinder feiern Mondfest aus Vietnam

Amy und Anthony Vuong haben das Mondfest Têt Trung Thu in die Kita Lummerland gebracht. Dabei stehen die Kinder im Mittelpunkt. Foto: Hildegard Voß

Geldern Die Kinder der Integrativen Kindertageseinrichtung Lummerland der Lebenshilfe Gelderland haben gemeinsam mit der Familie Vuong das vietnamesische Têt Trung Thu gefeiert, das „Mondfest“. „Es ist ein Fest der Kinder und sicher eine der bedeutenden Feierlichkeiten in Vietnam“, erklärte der Großvater von Amy und Anthony Vuong in seinem Brief an die Kinder der Kita.

„Die Kinder stehen bei diesem Fest im Mittelpunkt und genießen die Liebe und Wertschätzung der Eltern, die während der anstrengenden Ernte häufig zu wenig Zeit für sie hatten.“

Zum Fest wurde die Kita mit zahlreichen Laternen geschmückt. Die Kinder hörten die verschiedenen Sagen rund um das Mondfest, backten den traditionellen Mondkuchen, bastelten Laternen, und Amy und Anthony zeigten allen, wie zu vietnamesischer Musik getanzt wird. Wie es in Vietnam üblich ist, machten auch die Kinder aus dem Lummerland einen Laternenumzug mit den selbst gestalteten Laternen.