Junge Gäste aus Nordfrankreich in Aldekerk

Aldekerk Die Robert-Jungk-Gesamtschule unterhält seit vielen Jahren einen regelmäßigen Schüleraustausch mit ihrer Partnerschule, dem Collège Jean Monnet in Caudry (Nordfrankreich): Jeweils im Herbst kommen französische Jugendliche zu Gastfamilien nach Deutschland, und im Frühjahr findet der Gegenbesuch in Frankreich statt.

Für 24 junge Franzosen hieß es „Willkommen in Deutschland!“ Die Austauschschüler wurden von ihren deutschen Partnern und ihren Familien sehr gastfreundlich aufgenommen. Gleichwohl stellte die Zeit in den deutschen Familien für die ausländischen Kinder eine Herausforderung dar, denn es galt ihre erworbenen Sprachkenntnisse anzuwenden und sich in einem neuen Umfeld in einer fremden Umgebung zurechtzufinden. Aber auch für die deutschen Kinder war der Besuch aufregend. Von schulischer Seite wurde der Austausch von den Französischlehrerinnen Martina Dettmar und Birgit Krause organisiert und betreut. Täglich gab es gemeinsame Unternehmungen: Man nahm an einer Führung im Neanderthal Museum teil, machte Station in Düsseldorf, war in der Innenstadt von Krefeld, besuchte in Oberhausen die Ausstellung „Der Berg ruft“ und bummelte anschließend durch das Centro Oberhausen, Deutschlands größtes Einkaufs- und Freizeitzentrum. Einen Vormittag verbrachte man gemeinsam in der Schule, denn auch das deutsche Schulsystem war für die ausländischen Gäste hochinteressant. Auch ein Mittagessen in der Mensa, spendiert vom Förderverein der Schule, stand auf dem Programm. Schon fiebert man dem Gegenbesuch in Frankreich im März 2019 entgegen.