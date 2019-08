Jugendrotkreuz Wankum : Schöne Tage an der Nordsee

Wankum Zum dritten Mal ging es für die Jugendlichen des Jugendrotkreuz Wachtendonk-Wankum an die Nordsee, und zwar in das schöne Neuharlingersiel. Auf einem ehemaligen Bauernhof mit großer Spielscheune verlebten alle eine Woche mit Spiel, Spaß und Kreativität.

Bei gutem Wetter ging es mit den Fahrrädern an den Strand. Neben dem Bad in Meer und Sonne war das Fliegen mit den Lenkdrachen sehr begehrt. Als einer der Höhepunkte stand ein Ausflug nach Wilhelmshaven an. Im Marinemuseum waren alle beeindruckt, dass sie sowohl das U-Boot als auch andere Kriegsschiffe besichtigen durften. Eine Hafenrundfahrt rundete diesen schönen Tag ab. An einem anderen Tag stachen alle mit einem alten Krabbenkutter in See. Der Kapitän fing einige Bewohner des Wattenmeeres mit einem Netz und erklärte sie, bevor sie wieder in die Freiheit entlassen wurden. Schließlich steuerte er auf die Seehundbänke zu. Dort waren viele der Robben auf ihren Liegeplätzen zu bewundern. Am letzten Tag fand das beliebte Kutterfest statt. Jeder durfte mit einem Kutter seiner Wahl hinausfahren und dabei an einer Rallye der schnellsten und schönsten Kutter teilnehmen. Nach einer erlebnisreichen Woche waren alle ein wenig traurig, dass es nach Hause ging. Wer beim Jugendrotkreuz mitmachen möchte, sollte die Gruppe im JRK-Keller der Grundschule Wankum besuchen. Die Gruppenstunden für Kinder zwischen sechs und 14 Jahren sind donnerstags von 17.30 bis 19 Uhr. Für Jugendliche ab 14 findet montags von 18 bis 19.30 eine Gruppenstunde statt.