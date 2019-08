50-jähriges Jubiläum Rentner-Treff in Kapellen : Zum Goldjubiläum zu Nord- und Südsee in Xanten

Zu Gast auf der „Seestern“: Das Wetter war herrlich bei der Schifffahrt in Xanten. Foto: Norbert Winter

Kapellen 1969 gründeten vier wanderfreudige Rentner den Rentner-Treff Kapellen. Noch heute wird alle 14 Tage im Dreikronenhof gekegelt. Jetzt feierten die Senioren mit ihren Ehefrauen und den Angehörigen der Ehemaligen das 50-jährige Bestehen der Gruppe mit einem Ausflug an die beiden Seen in Xanten.

