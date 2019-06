Gelderns Ehrenamt : Jubelfest der Gelderner Wehr im See-Park

GELDERN Mit einem festlich gestalteten Empfang in der Halle Gelderland des Hotels See-Park feierten die Feuerwehrleute der Lösch­einheit Geldern gemeinsam mit ihren Familien und Freunden das 150-jährige Bestehen ihrer Wehr.

Im Mittelpunkt stand Gelderns langjähriger Löscheinheitsleiter Theo Sieben . In seiner Laudatio würdigte Brandinspektor Hans-Georg Schwevers die Verdienste von Theo Sieben und beleuchtete dabei besonders die Zeit zwischen dem Eintritt Siebens in die Wehr im Jahr 1969 und dem Jahr 2009, als er die Leitung in jüngere Hände übergab.

„Du warst immer uneigennützig, zuverlässig und hast immer ohne große Effekthascherei gehandelt. Dabei hattest du stets den Zusammenhalt aller Kameradinnen und Kameraden im Blick. Es ist für uns ein großes Glück, dass du uns auch nach deinem Wechsel in die Ehrenabteilung 2011 weiter so gut unterstützt“, so Schwevers. Dabei spielte er auch auf die Mitglied­schaft von Theo Sieben im Orgateam für das Jubiläumsjahr der Wehr an und auf dessen Einsatz für die Aufarbeitung der Geschichte. Dem Vorschlag des Laudators, Theo Sieben zum Ehrenbrandinspektor zu ernennen, folgten Bürgermeister Sven Kaiser und Lösch­einheitsleiter André Bardoun. Das Publikum im See-Park quittierte die Ehrung mit stehenden Ovationen, die Theo Sieben sichtbar gerührt entgegennahm.