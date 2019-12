Weihnachten im Schuhkarton : 384 Päckchen gehen aus Geldern um die ganze Welt

Geldern In einer Ecke des Gelderner Tanzstudios „8Counts“ stapelten sich viele bunte Päckchen. Die Aktion „Weihnachten im Schuhkarton“ ist abgeschlossen, zu der unter anderem Tanzstudioinhaberin Janine Ingenpass aufgerufen hatte.

Die Päckchen sind unterwegs zu Kindern in aller Welt, die nicht so viel haben und sich gerade zu Weihnachten über die liebevoll zusammengestellten Kleinigkeiten freuen. „Es sind weniger als vergangenes Jahr, aber das ist nicht so schlimm, weil jeder Karton zählt“, sagt Janine Ingenpass. 384 Päckchen wurden bei der Tanzschule in Geldern abgegeben. Die 621,75 Euro aus dem 8Counts-Sparschwein und die Spende von 1000 Euro vom Kiwanis-Club Gelderland sorgen dafür, dass die Transportkosten für die Pakete bezahlt werden können und die Geschenke dort ankommen, wo sie gebraucht werden. In den Kartons finden sich Kleinigkeiten wie Zahnbürsten, Stofftiere, Schreibwaren, Mütze und Handschuhe. Für die Kinder, die die Pakete bekommen, ist es oft das erste Weihnachtsgeschenk, das sie bekommen.