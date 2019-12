Unternehmergemeinschaft „AusStraelen“ : Gewonnen bei der „Treue-Pass-Aktion“

Straelen Die Unternehmergemeinschaft „AusStraelen“ ehrte jetzt Gewinner der Baustellen-Treue-Aktion.

Die Straelener Geschäftsleute der Innenstadt lassen während des Umbaus der Wälle die Aktion „Baustellen-Treue-Pass“ laufen. Klaudia Werdin vom Vorstand der Unternehmergemeinschaft „AusStraelen“ übergab jetzt jeweils einen Einkaufsgutschein von 50 Euro an die neuesten Gewinner. Es sind Karin Butzen, Günther Adam und Manuela Brauer. Es lohnt sich also, bei der Baustellen-Treue-Aktion mitzumachen, Stempel in den Straelener Unternehmen zu sammeln und die volle Karte in die Box einwerfen. Mit Glück zählt man zu den nächsten Gewinnern.