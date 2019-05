KAB Wachtendonk : KAB in Wachtendonk bestätigt Vorstand

Marlies Hoefer, Monika Ewald, Josef Kloesges, Josef Wassermann, Kurt Höfer und Pastor Manfred Josef Stücker (v.l.). Foto: KAB. Foto: Wassermann

Wankum Die Jahreshauptversammlung der KAB St. Marien Wachtendonk/Wankum fand im Pfarrheim in Wankum statt. Wichtigstes Thema der Veranstaltung waren die Neuwahlen des Vorstandes, eines Kassenprüfers oder Kassenprüferin sowie der Delegierten zum Bezirkstag der KAB, der am 11. Mai in Uedem stattfindet.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken