Für die Kita Am Rodenbusch in Veert : Hobbykicker erspielten bei Turnier 2123 Euro

Für die Kita Am Rodenbusch in Veert: Hobbykicker erspielten 2123 Euro. Foto: Herbert van Stephoudt

VEERT Das Sportliche geriet beim Fußballturnier der Hobbykicker in Veert zur Nebensache, denn eigentlicher Gewinner des Turniers sind die Kinder der städtischen Kindertagesstätte am Rodenbusch in Veert. Kita-Leiterin Martina Gerritzen: „Unser Förderverein bilanzierte rund um das Turnier einen Gewinn von 2123,87 Euro.

