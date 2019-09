Kreismusikschule Geldern : Hildegard Dreyer geht in den Ruhestand

Hildegard Dreyer von der Kreismusikschule Geldern. Foto: KMS

Geldern Musiklehrerin Hildegard Dreyer hat ihre langjährige ihre Lehrtätigkeit an der Kreismusikschule (KMS) beendet und geht in den wohlverdienten Ruhestand. Hildegard Dreyer war seit 1976 an der KMS in Geldern als Lehrkraft für Blockflöte und Akkordeon tätig und damit dienstälteste Kollegin der Schule.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken